Nel primo trailer di The Eyes of Tammy Faye abbiamo visto una notevole trasformazione di Jessica Chastain attraverso il trucco per vestire i panni della telepredicatrice Tammy Faye Bakker.

LEGGI ANCHE – The Eyes of Tammy Faye: Jessica Chastain al centro del primo poster

Tale trasformazione, tuttavia, avrebbe danneggiato la pelle dell’attrice in maniera permanente, secondo quanto rivelato al Los Angeles Times dalla stessa Chastain.

In media passava 4 ore al giorno in sala trucco per poter “trasformarsi” in Tammy Faye Bakker. La sessione di trucco più lunga è stata di oltre sette ore: “Penso che questo abbia causato danni permanenti alla mia pelle” ha rivelato la Chastain.

In relazione alla lunga sessione di sette ore ha rivelato anche di essersi sentita “in preda al panico” in quel momento, di sentirsi spaventata, tanto che ha avuto anche delle forti vampate di calore: “Era come se ogni giorno dovessi fare un volo a lunga distanza. Perché ci vogliono sette ore per indossare quel trucco e ci vogliono almeno 2 ore per toglierlo. Ero preoccupata per me stessa. Ero preoccupata per la mia circolazione”.

La Chastain ha continuato dicendo anche che nella vita di tutti i giorni si prende molto cura della sua pelle, anche attraverso una sana alimentazione, e il trucco a cui si è dovuta sottoporre le allungava anche la pelle per via della pesantezza generale:

La gente pensa che sia più semplice [recitare con il trucco], ma non è così. Devi saper comunicare attraverso tutto il trucco – non puoi permettere che il trucco stesso diventi la performance.

Ecco la sinossi:

The Eyes of Tammy Faye è uno sguardo intimo alla straordinaria ascesa, alla sua caduta e alla redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Negli anni ’70 e 80′, Tammy Faye e suo marito, Jim Bakker, si elevarono da umili origini per creare la rete televisiva religiosa più grande al mondo, finendo per essere venerati per i loro messaggi di amore, accettazione e prosperità. Tammy Faye divenne leggendaria per le sue ciglia indelebili, per le sue abilità vocali, e per la sua volontà di accogliere persone di tutti i tipi. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivali e scandali spazzassero via il suo impero costruito con tanta cura.

Nel cast troviamo Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Fredric Lehne, Louis Cancelmi, Sam Jaeger, Gabriel Olds, Mark Wystrach e Vincent D’Onofrio.

L’uscita statunitense è fissata al 17 settembre 2021.