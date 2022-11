Jim Carrey voleva realizzare una versione in stile horror found footage di Scemo & + scemo

Jim Carrey voleva realizzare una versione horror in stile found footage di Scemo & + scemo mentre era impegnato nelle riprese del sequel arrivato nei cinema nel 2014 (LEGGI LA RECENSIONE).

A racontare l’aneddoto sono Daniel Kwan e Daniel Scheinert, meglio noti come i Daniels, i registi del recente successo Everything everywhere all at once. I due erano stati approcciati da Jim Carrey mentre l’attore era impegnato nella lavorazione di Scemo & + scemo 2.

Molto all’inizio delle nostre carriere, siamo stati contattati da Jim Carrey. Aveva da poco visto Paranormal Activity e ci disse “Ragazzi è una roba horror, è una roba found footage. L’avete visto?” al che noi “Uh, sì, ne abbiamo sentito parlare, ma cosa intendi?” e lui ci fece notare che “Non ho visto mai nessuno fare una cosa come quella, ma con una commedia. Ho questa idea grandiosa”. Fondamentalmente, il set di Scemo & + scemo è stato, la cosa è molto nota, estremamente infestato. Lui ci ha raccontato che “Per tutto il tempo delle riprese c’erano cose che si rompevano, gente che si faceva male, porte che si chiudevano da sole e ti sentivi come osservato. Stiamo per girare il due e vorrei che voi giraste una commedia found footage sul set. Mentre stiamo filmando quello. Mentre noi lavoriamo a quello voi dovreste girare questa specie di vero e proprio film dietro le quinte che diventa, mano a mano, un horror”. Gli rispondemmo che poteva contare su di noi perché ci pareva un’idea notevole. Avevamo scritto una trama di massima ed eravamo molto emozionati. Abbiamo avuto un incontro con i produttori, abbiamo proposto la nostra idea ma loro ci dissero “Non lo faremo, mi dispiace, Jim si è emozionato parecchio ma non è davvero pensabile che lo studio ci consenta di girare questo film mentre stanno facendo Scemo & + scemo 2”.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Hollywood Reporter via Screen Rant