Nel 1996, dopo i trionfi di Ace Ventura, The Mask e Batman Forever,tornava nei cinema con(The Cable Guy), il secondo film da regista di Ben Stiller dopo Giovani, carini e disoccupati.

Ne Il Rompiscatole, Jim Carrey interpretava Chip Douglas, tecnico installatore della TV via cavo che finiva per instaurare una amicizia decisamente tendente verso il tossico con Steven M. Kovacs, interpretato da Matthew Broderick.

26 anni dopo l’uscita della pellicola, Jim Carrey è pronto a tornare nei panni di Chip Douglas nello spot per la rete 5G di Verizon che verrà proposto in forma integrale durante il Super Bowl che si terrà domenica 13 febbraio. Chiaramente, rispetto al 1996, i tempi sono cambiati. Le persone non hanno più bisogno di TV via cavo, ma di riempire le loro vite con i contenuti delle piattaforme streaming. E solo Chip Douglas può aiutarci in tal senso.

Qua sotto potete gustarvi l’anteprima dello spot che è stata pubblicata su Twitter dallo stesso Jim Carrey:

This Sunday…he’s back… and he just wants to connect! 8^• pic.twitter.com/NZuTldXp5B — Jim Carrey (@JimCarrey) February 11, 2022

Uscito dopo i successi commerciali citati nell’esordio di questo articolo, Il Rompiscatole viene ricordato come il primo passo falso nella carriera di Jim Carrey. Il film di Ben Stiller incassò 102 milioni di dollari a livello worldwide, praticamente un terzo di Batman Forever e The Mask e meno dei 107 milioni di Ace Ventura (che ne era costati solo 15). Detto questo, stando alle informazioni note, il lungometraggio fu, in realtà, capace di generare un effettivo profitto anche grazie al fatto che, nel tempo, si è trasformato in un vero e proprio cult.

Vi ricordiamo che, a breve, ritroveremo Jim Carrey nei panni del temibile villain Dottor Ivo Robotnik (o Dottor Eggman se preferite) in Sonic 2 (GUARDA IL TRAILER).

