collaboreranno con la regista(A Beautiful day – You Were Never Really Here) per un nuovo progetto intitolato, come rivelato dalla stessa regista al sito spagnolo El Espanol (via TheFilmStage ) durante il Valencia International Film Festival.

Questa sarà la seconda collaborazione tra Phoenix e la regista dopo aver lavorato insieme a A Beautiful day – You Were Never Really Here nel 2017. Non ci sono ancora dettagli sulla trama effettiva del progetto.

Prossimamente vedremo Rooney Mara in Nightmare Alley di Guillermo del Toro e anche nell’adattamento cinematografico di Women Talking. Di recente è apparsa in titoli come Carol, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, Lion – La strada verso casa, Il segreto, Una, La scoperta Storia di un fantasma, Song to Song, Don’t Worry e in Maria Maddalena.

Phoenix sarà invece in sala prossimamente nel film di Ridley Scott su Napoleone Bonaparte. Negli ultimi anni lo abbiamo visto nel cinecomic DC Joker. I due attori (coppia anche nella vita reale) hanno già lavorato insieme in Maria Maddalena e in Her – Lei.

