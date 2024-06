In una recente intervista con THR, Jodie Comer ha fatto due chiacchiere con la testata, parlando, tra le tante cose, dell’atteso 28 anni dopo di Danny Boyle, sequel dei film horror fantascientifico 28 giorni dopo (2002) e 28 settimane dopo (2007), avendo iniziato a girarlo verso fine maggio e preannunciando grandi cose dalla sceneggiatura di Alex Garland e dalla regia di Boyle.

“È una sceneggiatura davvero geniale.Tanto quanto lavorare con Danny e Alex e stare sul set con tutta la squadra” ha commentato. “Sono tutti cosi brillanti e innovativi nel loro modo di lavorare, rendono tutto divertente ed emozionante. Mi sento davvero fortunata a poter lavorare con Danny. Lavorerei con lui il resto della mia vita se avessi voce in capitolo“.

Comer ha anche confermato quanto detto da George Miller in merito a un colloquio esplorativo con lei per il ruolo di Furiosa nel suo ultimo colossale blockbuster, definendosi onorata di essere stata presa in considerazione:

Ovvio che mi sono sentita lusingata. Tutti adorano le sue opere, così audaci e riconoscibili, non vedo l’ora di vedere il film. È sempre un privilegio poter parlare con questi straordinari registi, anche solo per potergli dire quanto ammiri il loro lavoro o fargli domande che solo in quel momento puoi fargli. E George Miller è una di queste persone.

