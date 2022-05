Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Free Guy – Eroe per gioco, Killing Eve) sarà la protagonista di, thriller prodotto da SunnyMarch, Hera Pictures, Anton e dalla BBC Film.

Mahalia Belo dirigerà il progetto basandosi su una sceneggiatura di Alice Birch (Normal People, Succession). Il film è tratto dall’opera letteraria di Megan Hunter arrivata in Italia con il titolo “La fine da cui partiamo”.

La produzione avrà inizio ad agosto di quest’anno.

Ecco la sinossi ufficiale dell’opera letteraria:

Nel pieno di un’alluvione senza precedenti, una giovane donna dà alla luce un bambino. Londra, sommersa dalle acque, diventa inabitabile. Davanti alla catastrofe ambientale i genitori sono costretti a fuggire per cercare riparo, spostandosi di rifugio in rifugio, affrontando precarietà, solitudine, abbandono. In uno scenario distopico in cui viene a mancare ogni punto di riferimento, è la responsabilità data dall’essere madre, compito disperato in quelle circostanze, a ricalibrare ogni priorità e ad alimentare la tenacia di una donna che non vuole arrendersi, che continua a lottare nonostante tutto.