Jodie Foster ha vinto non uno, ma ben due Oscar per la Miglior attrice, nel 1989 per Sotto accusa e nel 1992 per Il silenzio degli innocenti, eppure, che ha spiegato nel corso di una chiacchierata fatta con Jodie Comer per l’Interview magazine, non si è mai davvero innamorata della recitazione, un ambito lavorativo che ha cominciato a frequentare in tenerissima età. Preferisce, anzi, gli aspetti più tecnici del filmmaking, quelli con cui ha a che fare, magari, nel momento in cui siede dietro alla macchina da presa come regista.

Dice Jodie Foster:

Nella recitazione, mi ci sono ritrovata quando avevo tre anni. Probabilmente sarei diventata un avvocatessa o una professoressa universitario. Non è proprio la mia strada. Ho sempre amato gli aspetti tecnici del cinema, ma non mi sono mai innamorata della recitazione. Era contro la mia natura, e penso che mi abbia resa una persona più ricca proprio per questo. Ho sempre fatto film “da sola”, dove si trattava principalmente solo del mio personaggio e non dovevo confrontarmi con gli altri attori. Man mano che crescevo, ho capito che era egoista da parte mia, che stavo proteggendo gelosamente qualcosa che non volevo condividere. Ora sto imparando ad approcciarmi al lavoro dicendo “Come siamo insieme, qual è la nostra dinamica?” invece di concentrare tutto su di me. È stato molto interessante, perché ora incontro tutti questi attori che fanno tutto in modo diverso rispetto a me.

Poi, parlando di quando è lei a dirigere un film aggiunge:

Quando dirigo, amo parlare, quindi parlo alle persone delle tecniche, ma non mi piace entrare nel corpo di un attore, perché penso che sia invasivo. Dico “Più veloce, più lento. Non ho sentito quella parte”, ma non parlo della mia infanzia e non voglio che l’attore cerchi di essere una cosa sola con me. Non voglio che mettano in dubbio se stessi, così da creare qualcosa di coeso che sembri spontaneo, grezzo e fresco.

