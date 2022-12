Joe Russo prende in giro su TikTok i fan che si lamentano della morte di Vedova Nera

Sempre pronto a inseguire gli ultimi trend su TikTok, Joe Russo ha questa volta risposto a una delle critiche più frequenti legate ad Avengers: Endgame.

Come è possibile vedere nel video pubblicato sul profilo TikTok della sua casa di produzione AGBO, il regista ha usato una delle ultime tendenze per ironizzare su una lamentela in particolare: “Non ti perdonerò mai per aver ucciso Natasha!“.

MIL VEZES CANALHA! Joe Russo se achando muito engraçado fazendo deboche sobre a morte da Natasha em uma trend do tiktok 🤨 "Eu nunca vou te perdoar por ter matado a Natasha" pic.twitter.com/xuf2XaGPW4 — Black Widow Brasil | Fã Clube (@BlackWidowBR) December 9, 2022

Sin dall’uscita di Avengers: Endgame, alcuni fan non hanno accolto molto bene la decisione di far morire Vedova Nera e di conseguenza escluderla dalla battaglia finale del film. Cosa ancora più grave, secondo alcuni, è che il personaggio non abbia avuto un funerale a differenza ad esempio di Tony Stark.

La cosa ha indotto poi la produzione a ovviare alla dimenticanza in Black Widow, il film diretto da Cate Shortland.

Cosa ne pensate del video di Joe Russo? Ditecelo nei commenti!