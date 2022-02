In più di un’occasione, da quando nel 2010 è uscito nei cinema The Ward il suo ultimo film da regista,ha spiegato perché non senta alcuna urgenza di tornare a dirigere un lungometraggio nonostante, nel gennaio del 2021, si sia dimostrato parzialmente possibilista ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

In una recente intervista rilasciata a fandom, John Carpenter ha spiegato che, fra tutte le sue pellicole, sarebbe interessato a esplorare con dei sequel le storie di La Cosa, la sua leggendaria pellicola uscita nel 1982 e interpretata da Kurt Russell, e Il Signore del Male, uscito nel 1987 e interpretato da Donald Pleasence e Jameson Parker.

Il regista dice:

Forse un sequel di La Cosa. Forse de Il Signore del male. Posso vedere qualcosa in più di quelle storie. Ma staremo a vedere, non si sa mai in quest’industria. Dico davvero. Circa La Cosa credo ci sia ancora un po’ di storia da raccontare, anche se non ti dirò di cosa si tratti. Ma ci sono effettivamente state delle discussioni circa quello che potremmo fare anche perché, da quanto sappiamo, entrambi i protagonisti principali – Childs [Keith David] e MacReady [Kurt Russell] – sono vivi. Erano vivi alla fine de La Cosa e, magari, lo sono tutt’ora.

Anche se non dirige un film da 12 anni, John Carpenter è rimasto decisamente attivo sul fronte musicale e produttivo collaborando con la Blumhouse alle nuove pellicole del franchise di Halloween.

Nell’agosto del 2020, abbiamo poi appreso che il regista e la casa di Produzione di Jason Blum sono ufficialmente al lavoro su un nuovo La Cosa che adatterà Frozen Hell, la versione integrale della storia da cui lo stesso John W. Campbell Jr. ha tratto “La cosa da un altro mondo”, che, per ragioni editoriali, doveva essere più breve. Questa versione inedita è stata rinvenuta nel 2018 (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Parlando con ComicBook in un’altra intervista, il regista ha dichiarato che circa questo progetto ci sono degli aggiornamenti che, però, non può attualmente condividere con nessuno.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i sequel di queste pellicole di John Carpenter?