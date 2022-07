John Carter: Andrew Stanton svela nuovi dettagli sui sequel mai realizzati

Come noto, nei pani originali, John Carter di Andrew Stanton avrebbe dovuto essere il primo di un franchise tratto dalla saga di romanzi di Edgar Rice Burroughs. I piani sono però finiti nel dimenticatoio dopo che la pellicola ha incassato solamente 284 milioni di dollari in tutto il mondo.

In occasione di una conferenza al San Diego Comic-Con organizzata da Collider, Directors on Directing, Stanton è tornato a parlare dei due sequel che avrebbe voluto sviluppare:

Ha innanzitutto raccontato la trama di Gli dei di Marte:

John Carter passava sulla Terra 10 anni, sua moglie Dejah aveva dato alla luce un bambino durante la sua assenza, e il bambino viene rapito dal cattivo Matai Shang. Carter torna su Marte e scopre che Dejah è andata al fiume convinta che la condurrà ai Thern e al bambino rapito. Carter si riunisce con Tars Tarkas, il personaggio di Willem Dafoe, e decidono di seguire le tracce della donna quando scoprono una città sotterranea ricca di tecnologia moderna guidata da una razza chiamata i Primigeniti. […] Curano l’esistenza del pianeta sin dall’alba dei tempi: acqua, aria, cibo, piante carnivore. Sono anche fanatici e venerano una dea Isis che esiste davvero. Questa divinità è in realtà il nostro cattivo mutaforma Matai Shang e Carter, ovviamente, svela ai Primigeniti la vera natura di Matai, rintraccia suo figlio e si scopre che è diventato un guerriero sovraumano incaricato di ucciderlo. Matai lo ha infatti modificato geneticamente facendolo diventare un adulto, e Carter finisce quasi per ucciderlo.

Poi quella di Il signore della guerra di Marte:

La storia è una corsa contro il tempo perché il mondo finirà se Carter non riuscirà a rintracciare i Thern in tempo e ucciderli prima che distruggano il pianeta. Per prendere tempo, questi mutaforma prendono il posto dei leader di altre razze marziane e causano conflitti e caos un po’ come stanno facendo Putin e i bot oggi.

I marziani sono così troppo presi dai problemi interni da dedicarsi ai Thern e a fare fronte comune contro di loro.

Nel frattempo la scienziata Dejah ha inventato un meccanismo per identificare questi Thern, ma le spie lo distruggono e assassinano Carter. Proprio qui scopriamo che il suo corpo era solo una copia, il suo vero corpo è sulla Terra. […] Carter ritorna in segreto su Marte, mentre cresce la minaccia di una Guerra Mondiale. Lui e sua moglie assieme a suo figlio riescono a portare un altro prototipo di rilevatore di Thern sulla cima del mondo seguendo una traccia e così la famiglia affronta il nostro cattivo Matai Shang.

Naturalmente Carter ferma i Thern, salva il pianeta e riceve il titolo di Signore della guerra di Marte.