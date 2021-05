ha imparato, durante la promozione stampa diche, con la Cina, bisogna calibrare con attenzione le parole. E non importa se parliamo di considerazioni fatte in buona fede a cuor leggero, durante una normalissima intervista sul film che si sta promuovendo. Perché se si tratta di un intervento fatto su una rete TV taiwanese dove viene detto che “Taiwan sarà la prima nazione a vedere Fast & Furious 9”, l’incidente diplomatico è alle porte e le scuse con la nazione cinese tutta diventano sostanzialmente obbligatorie per evitare che il film finisca per avere problemi con la censura.

Ed è proprio questo che è accaduto (via The Wrap) a John Cena tanto che la star è stata costretta a diffondere un video di scuse, in mandarino, rivolto al popolo cinese.

Contestualizziamo un po’ la spinosa questione grazie a Wikipedia:

La Repubblica di Cina (in cinese tradizionale 中華民國; in cinese semplificato 中华民国; romanizzazione Wade-Giles: Chung-hua Min-kuo; romanizzazione Tongyong pinyin: ZhōngHuá MínGuó; romanizzazione pinyin: Zhōnghuá Mínguó; romanizzazione Gwoyeu Romatzyh: Jonghwa Mingwo) è uno Stato insulare de facto costituito dal gruppo di isole di Formosa, Penghu, Kinmen e Matsu, ma che nella sua costituzione rivendica anche la sovranità sulla Cina continentale e la Mongolia Esterna. È nota anche come Taiwan (/taiˈwan/) dal nome dell’isola principale che costituisce l’entità statale o, nelle lingue neolatine, Formosa. In ambito internazionale, specialmente sportivo, Taiwan è conosciuta altresì come Taipei Cinese per via dell’opposizione diplomatica della Repubblica Popolare Cinese all’uso di un nome indipendente, in quanto essa chiama ufficialmente la Repubblica di Cina «provincia separatista di Taiwan». Non riconosciuta né dalla Repubblica Popolare Cinese (la Cina continentale propriamente detta) né dagli altri quattro membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Francia), nonché dal Canada e dagli altri Stati dell’Unione europea, Taiwan intrattiene tuttavia con essi rapporti di collaborazione e di commercio (solitamente con un ufficio di rappresentanza facente funzioni di ambasciata, a nome Taiwan o Taipei); a settembre 2019 è riconosciuta da 15 Stati sovrani in tutto il mondo, tra cui la Santa Sede.

Capirete, dunque, che il riferimento fatto dall’ex Wrestler a Taiwan come a una nazione avrebbe potuto creare non pochi problemi alla permanenza del blockbuster di Justin Lin nell’importante mercato asiatico, specie dopo mesi di pandemia in cui le autorità taiwanesi non hanno mai smesso di accusare ed addossare a quelle cinesi la colpa della pandemia di COVID-19. Proprio per questo, John Cena ha pubblicato un video di scuse su Weibo, la ben nota piattaforma di microblogging cinese, in cui, senza citare le parole “Taiwan” e “nazione” ha chiesto scusa al popolo cinese per il suo errore.

Sono molto dispiaciuto per il mio errore. Per me è molto, molto, molto, molto importante dire che amo – e rispetto ancor più – la Cina e la popolazione cinese.

Potete vedere il video direttamente qua sotto:

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Xu (@JoeXu) May 24, 2021

Fast & Furious 9 arriverà al cinema in Italia il 18 agosto, ecco la sinossi:

Fast & Furious 9 arriverà al cinema in Italia il 18 agosto, ecco la sinossi:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. Il 2021 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. Poi toccherà a Fast & Furious 10 e infine Fast & Furious 11 concluderà la saga.