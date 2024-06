Durante un’ospitata per il podcast SmartLess, John Goodman ha parlato ai conduttori Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes della sua carriera e della necessità che avvertito a un certo punto di rallentare e di smetterla di gestire l’ansia lavorando in continuazione.

“Adesso è tutto diverso” ha ammesso. “Sento che sto ancora imparando […] ma tendo a pianificare troppo“.

L’attore ha spiegato che “la paura di perdere fiducia in me stesso” è stata un grosso problema degli ultimi anni nella vita e nella carriera: “Ho compensato lavorando troppo, ne sono uscito solamente nell’ultimo anno. C’è così tanto da imparare“.

Parlando di come sia riuscito a superarlo ha spiegato di aver avuto “praticamente un esaurimento nervoso“:

Vedevo tutto nero. È successo all’improvviso quando sono stato dal mio terapeuta e per tutto il giorno sono stato malissimo. Non vedevo vie d’uscita.

Ha poi aggiunto:

Bisogna imparare a rilassarsi. Bisogna essere aperti e ascoltare.

