Online sono approdate le prime immagini ufficiali di, action thriller condiretto da Luis Prieto (Pusher, Kidnap).

Del cast fanno parte anche Lilly Krug (Every Breath You Take), Cameron Monaghan (Shameless), Sasha Luss (Anna), Ash Santos (American Horror Story) e Ridley Bateman (Shelter in Place).

Scritto da David Loughery (Obsessed, The Intrude), il film segue la storia di un ricco uomo divorziato di nome Chris Decker (Monaghan) che si innamora di Sky (Krug), una misteriosa donna che non è affatto chi dice di essere. Dopo che Chris viene ferito ed è quindi costretto a rimanere fermo a casa sua, Sky diventa la sua badante. Molto presto l’uomo si rende conto che la sua compagna lo ha incastrato, rimanendo così intrappolato nella sua casa tecnologicamente avanzata con qualcuno dalle nefaste intenzioni. Quando l’ex moglie e il figlio di Chris si presentano alla porta dell’uomo la posta in gioco aumenta. L’unica garanzia di sopravvivenza è fuggire.

