Dopo una proficua attività a Hollywood tra gli anni ’80 e ’90 (e dopo aver vinto un Oscar per Il paziente inglese nel 1998), nell’ultimo decennio il direttore della fotografia John Seale stava ormai pensando di ritirarsi, prima che George Miller lo convincesse a girare Mad Max: Fury Road. Successivamente la collaborazione tra i due è continuata con Tremila anni d’attesa, che, dopo la presentazione al Festival di Cannes (LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE), è arrivato da poco nelle sale statunitensi. In un’intervista a Variety, Seale ha spiegato perché ha accettato l’incarico per Fury Road e perché ha deciso che Tremila anni d’attesa sarebbe stato un “affascinante” film per concludere la carriera.

Ecco le sue parole:

Sono stato a lungo senza lavoro, deliberatamente, finché non mi è stato chiesto se sarei stato in grado di occuparmi di Fury Road. Avevo già lavorato con George per L’olio di Lorenzo. Mi sono piaciuti molto i suoi effetti visivi e lui come persona, quindi non mi ci è voluto molto per decidere di farlo. Sapevo che Fury Road, con così tanta pre-produzione, sarebbe stato un film dannatamente iconico. Volevo davvero fare un buon film per uscire di scena.

D: Ma poi hai realizzato un altro film!

Beh, ero fregato. Fury Road è un grande film. Mi mancavano quei piccoli film con due o tre attori e un piccolo numero di persone. Ho detto a George: “Se non sono troppo vecchio, fammi uno squillo e andiamo a pranzo“. Mi disse che ci sarebbero voluti solo due anni, ma sette anni dopo stavo facendo il film. Non c’è voluto molto per convincermi a farlo. È un uomo adorabile.