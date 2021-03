Nonostante i buoni propositi non saranno girati in contemporanea. A riportarlo è Collider che annuncia che alla luce della pandemia i piani della Lionsgate sono cambiati.

Al momento è in corso la pre-produzione del quarto film che vedrà il ritorno di Keanu Reeves e di Chad Stahelski in cabina di regia. Le riprese partiranno a giugno e si terranno in diversi paesi, tra cui Berlino, Parigi, New York City e Giappone. A differenza dei capitoli precedenti, il quarto avrà un respiro internazionale.

La pre-produzione è in corso a Berlino visto che gran parte della lavorazione si terrà in Germania.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Quanto attendete il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Wick? Ditecelo nei commenti!