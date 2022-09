John Wick 4: Rina Sawayama parla del suo rapporto con Keanu Reeves sul set

Sawayama, l’album d’esordio di Rina Sawayama, pubblicato nell’aprile 2020, ha ottenuto un grande successo, tanto da farle ottenere una parte in John Wick 4 (GUARDA IL TEASER TRAILER) quarto capitolo della saga con Keanu Reeves in arrivo il prossimo marzo.

In un’intervista con Variety la cantante anglo-giapponese (che aveva già accennato al ricordo più bello della lavorazione del film) ha raccontato la sua prima esperienza come attrice e il suo rapporto con Reeves sul set. Ecco le sue parole:

Mi piace molto il processo di fare qualcosa che non ho mai fatto, imparare a leggere i copioni ed entrare in un personaggio. Ma non so se mi abituerò mai a vedermi sullo schermo in quel modo, ad essere sincera: è un’atmosfera molto diversa dal “devo essere sexy nel mio video musicale”. La camera si avvicina così tanto che puoi praticamente vedere il tuo battito cardiaco, è follemente, follemente vicina. Ho visto un’anteprima e ho dato di matto perché era così fottutamente strano.

Ma Keanu è stato fantastico, esattamente come si pensa che sia, così tranquillo. Si è preso cura di me in molti modi diversi, molto dietro le quinte, senza dirmi che stava facendo qualcosa per me, ma assicurandosi che venisse fatto. Anche se, essendo uno dei produttori esecutivi, ha avuto un ruolo nel casting, quindi è stato davvero folle da comprendere.