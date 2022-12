John Williams alla Scala di Milano: “Non so dire di no a Steven Spielberg”

Il grande giorno è arrivato: lunedì 12 dicembre John Williams salirà sul palco del Teatro alla Scala di Milano per dirigere la Filarmonica, che eseguirà un programma con alcuni dei brani più famosi delle colonne sonore di film come Harry Potter, Star Wars, Schindler’s List, ET, Indiana Jones, Superman, Hook e altro ancora.

Il grande compositore, che a febbraio compirà 91 anni e sta lavorando alla colonna sonora di Indiana Jones 5, si trova nel capoluogo lombardo da giovedì scorso e durante il weekend ha incontrato i giornalisti, a cui ha confessato che ritirarsi “potrebbe essere una buona idea, ma non per me”.

Williams, riporta l’ANSA, ha spiegato che “è molto difficile fermarsi, forse sarebbe una buona idea, non so. Scrivere per me è una cosa molto primitiva perché uso matita e carta, non ho un computer. Perciò occhi e mano, dopo 65 anni di scrittura, a volte mi abbandonano. Per scrivere un’altra colonna sonora dovrei amare tantissimo il film”.

Questo film potrebbe essere un nuovo lavoro di Steven Spielberg, con cui collabora da mezzo secolo (incluso il recente The Fabelmans, in uscita a Natale in Italia) e che definisce “un uomo a cui non puoi dire di no”. Proprio mentre terminavano The Fabelmans, racconta, “abbiamo iniziato a parlare dei progetti futuri e gli ho detto che forse potrei non voler fare altro e lui ha risposto ‘vedremo’”.

Noi oggi eravamo presenti alle prove generali del concerto, e possiamo dire che a 90 anni Williams sembra avere ancora le energie di un giovane uomo. Qui sotto potete vedere alcuni degli scatti che abbiamo realizzato, mentre sul sito della Rai potete vedere un servizio con alcune dichiarazioni ed estratti dalle prove.