Dopo settimane di processo, tra deposizioni, interrogatori, testimonianze e prove, arriva l’epilogo di, dopo la causa per diffamazione intentata dalla star dicontro l’ex moglie.

L’attore, ricordiamo, aveva citato in giudizio l’attrice per la somma di 50 milioni di dollari per un articolo pubblicato sul Washington Post e intitolato “Amber Heard: Ho parlato di violenza sessuale e ho fatto i conti con l’ira della nostra cultura. Serve un cambiamento”.

Dopo circa 13 ore di confronto, una giuria presieduta da nove componenti presso la corte di Fairfax (Virginia) ha stabilito che Depp ha dimostrato effettiva diffamazione e quindi Amber Heard dovrà risarcirlo di 15 milioni di dollari, comprensivi di 10 milioni di risarcimento danni e 5 milioni di danni punitivi. Lo stato della Virginia ha un tetto massimo di danni punitivi di 350 mila dollari, perciò il risarcimento totale sarà di 10 milioni e 350 mila dollari.

Per quanto concerne la contro-querela del valore di 100 milioni di dollari, la giuria ha deliberato a favore dell’attrice soltanto per uno dei capi d’accusa (ovvero quando l’avvocato dell’attore definì “un imbroglio” le sue accuse), perciò il risarcimento dei danni nel caso di Heard sarà di 2 milioni di dollari e non ci saranno danni punitivi.

A conti fatti, quindi, Heard dovrà restituire a Depp 8.3 milioni di dollari, ovvero 1.3 milioni più degli alimenti che aveva ottenuto con la causa di divorzio (7 milioni di dollari).

Il verdetto è stato raggiunto dopo sei settimane di processo. Non è ancora chiaro se Heard farà appello, in quanto una nuova causa potrebbe costarle moltissimo, oppure chiederà di risolvere la vicenda con un accordo extra giudiziale.

Mentre Amber Heard si è presentata in tribunale per il verdetto, Johnny Depp ha dato forfait a causa di “altri impegni di carattere professionale” visto che al momento si trova nel Regno Unito.

