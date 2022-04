Il processo di diffamazione dicontroprosegue in tribunale a Fairfax, Virginia, e molta enfasi viene messa in questi giorni sul fatto che l’attore non abbia più potuto interpretare Jack Sparrow nella saga di. A detta dell’accusa, questo sarebbe collegato alla pubblicazione dell’editoriale di Heard sul Washington Post alla fine del 2018 nel quale parlava di abusi domestici (pur non citando mai Depp direttamente).

Ieri proprio l’accusa ha portato sul banco dei testimoni l’ex agente di Depp presso la prestigiosa agenzia CAA, Christian Carino, per domandargli il motivo per cui l’attore sarebbe rimasto senza lavoro a Hollywood negli ultimi anni.

Carino ha risposto di aver avvertito Depp e i suoi manager che le sue vicende legali stavano diventando una “distrazione” per la carriera della star di Pirati dei Caraibi. Nella deposizione, videoregistrata alla fine di gennaio 2021, Carino ha spiegato di non aver parlato con nessuno della Disney, ma di aver discusso con colleghi e dirigenti degli studios e di essersi confrontato con il produttore esecutivo Jerry Bruckheimer sul fatto che l’attore sarebbe stato licenziato dal sesto film della saga. Secondo Bruckheimer, “lo studio faticava a pensare di ingaggiarlo nuovamente nella parte a causa delle accuse di Amber Heard”.

Secondo Carino il problema non sono state solo le cause legali dei due attori o le cause di diffamazione verso il Sun, ma l’inarrestabile tamtam mediatico che ha circondato tutta la vicenda ad aver messo in crisi la carriera dell’attore e aver danneggiato la sua reputazione:

È una questione di copertura mediatica. […] Il pubblico non vuole sapere che le persone che vedono sullo schermo sono coinvolte in vicende legali. […] La mia opinione è che quanto accaduto fosse dovuto alle accuse fatte da Amber Heard. È una cosa nota all’interno dell’industria.

Circa i ritardi e gli incidenti di Depp sul set australiano di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, il manager ha raccontato:

In realtà è sempre stato ritardatario su ciascun set nella sua carriera. Tutti hanno imparato come produrre il film lavorando “intorno” ai suoi ritardi, gestendoli.

Carino è stato anche agente di Heard, e per un certo periodo lo è stato di entrambe gli attori. Depp lasciò UTA dopo molti anni per essere rappresentato da CAA non molto tempo dopo la fine del suo matrimonio con Heard. Successivamente ha lasciato CAA per unirsi a Range Media Partners.

Fonte: Deadline