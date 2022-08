Johnny Depp torna sul set: ecco la prima foto dell’attore nei panni di Luigi XV

Johnny Depp è tornato sul set: a tre anni dall’ultimo film girato (Il caso Minamata, distribuito nel 2021), l’attore è ora sul set di Jeanne Du Barry, il nuovo film di Maïwenn, regista e attrice francese, in cui interpreta Re Luigi XV.

A produrre la pellicola troviamo la Why Not Productions di Pascal Caucheteux e Gregoire Sorlat, mentre Wild Bunch International ha seguito le vendite internazionali a Cannes. In Francia il film dopo la distribuzione al cinema approderà su Netflix.

Luigi XV di Borbone, noto come “il Beneamato”, è vissuto tra il 1710 e il 1774 ed è stato re di Francia dall’età di appena cinque anni: ebbe il secondo regno più lungo di qualsiasi monarca francese. Nel corso dei decenni la sua popolarità calò progressivamente, a causa del suo coinvolgimento in scandali, corruzione e costose e inutili guerre.

La storia del film segue Jeanne, una giovane donna della classe operaia che usa la sua intelligenza e la sua ambizione per scalare le gerarchie francesi. Questo la conduce all’attenzione di Re Luigi XV, che ignorando che sia una cortigiana, se ne innamora perdutamente. Contro ogni morale, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo viene accolto con scandalo.

Nel cast ci saranno anche Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair.

Le riprese della pellicola sono partite il 26 luglio e si svolgeranno per un totale di 11 settimane in una serie di luoghi iconici francesi, tra cui il palazzo di Versailles. La regista Maïwenn interpreterà anche una parte: sarà Jeanne du Barry, contessa che fu anche l’ultima amante di Luigi XV. Verosimilmente, Depp dovrà recitare in francese. L’attore ha vissuto in Francia diversi anni con Vanessa Paradis.

Lo scatto ufficiale è stato diffuso dopo che negli ultimi giorni l’attore era stato avvistato a Versailles in costume di scena, come potete vedere a seguire:

Per quanto riguarda Maïwenn, ricordiamo che nel 2011 il suo film Polisse ha ricevuto il gran premio della giuria a Cannes.

