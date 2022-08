Johnny Depp dirigerà Modigliani, con lui alla produzione anche Al Pacino!

Johnny Depp torna in cabina di regia 25 anni dopo aver diretto se stesso nei panni di Marlon Brando in Il coraggioso (1997). L’Hollywood Reporter annuncia infatti che l’attore dirigerà Modigliani, biopic del grande artista italiano Amedeo Modigliani che verrà co-prodotto da lui assieme ad Al Pacino e a Barry Navidi.

Il film sarà un adattamento dello spettacolo teatrale di Dennis McIntyre e verrà scritto da Jerzy e Mary Kromolowski. Al centro del racconto le turbolente 48 ore in cui, nella Parigi del 1916, Modigliani vide una svolta nella sua vita e nella sua carriera di pittore e scultore, che fino a quel momento lui stesso considerava un fallimento critico e commerciale. Le riprese inizieranno nella primavera del 2023, e il cast verrà annunciato prossimamente.

“Sono incredibilmente onorato e orgoglioso di poter portare sullo schermo la saga della vita di Modigliani,” ha commentato Depp, che produrrà il film con la sua IN.2, divisione europea della sua Infinitum Nihil. “Una vita di difficoltà ma, alla fine, segnata dal trionfo – una storia universalmente umana nella quale tutti gli spettatori possono identificarsi”.

Pacino e Navidi hanno collaborato in passato in film come Il mercante di Venezia (2004), Wilde Salomé (2011) e Salomé (2013). “È un progetto molto vicino al cuore di Al, mi ha fatto conoscere lo spettacolo teatrale molti anni fa e me ne sono innamorato subito,” ha dichiarato Navidi. “È una fetta della vita di Modi, non un vero e proprio biopic. È un sogno che ho da sempre, quello di lavorare ancora con Johnny, è un vero artista con una visione incredibile per portare questa storia sullo schermo”.

Ricordiamo che, dopo la recente chiusura del processo per diffamazione contro la sua ex-moglie Amber Heard, Depp ha girato il suo primo film in tre anni, Jeanne du Barry, dove interpreterà Luigi XV. Qui potete vedere la prima foto.