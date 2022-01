è pronto a tornare sul set: Satellifax (via Variety ) rivela che la star è entrata nel cast del nuovo film di Maïwenn, regista e attrice francese, e interpreterà Re Luigi XV.

A produrre la pellicola, di cui non sono ancora noti né titolo né trama, la Why Not Productions di Pascal Caucheteux e Gregoire Sorlat. Wild Bunch International curerà le vendite internazionali.

Luigi XV di Borbone, noto come “il Beneamato”, è vissuto tra il 1710 e il 1774 ed è stato re di Francia dall’età di appena cinque anni: ebbe il secondo regno più lungo di qualsiasi monarca francese. Nel corso dei decenni la sua popolarità calò progressivamente, a causa del suo coinvolgimento in scandali, corruzione e costose e inutili guerre.

Le riprese della pellicola si svolgeranno nell’estate in una serie di location iconiche francesi, tra cui il palazzo di Versailles, e dureranno circa tre mesi. La regista Maïwenn interpreterà anche una parte: sarà Jeanne du Barry, contessa che fu anche l’ultima amante di Luigi XV. Verosimilmente, Depp dovrà recitare in francese. L’attore ha vissuto in Francia diversi anni con Vanessa Paradis.

Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto recentemente, Depp non ha girato un film da Minamata, che è uscito nei cinema di tutto il mondo nel corso del 2021 e recentemente ha ottenuto una distribuzione americana. L’anno scorso ha destato un certo scalpore il fatto che l’attore abbia ricevuto dei premi al Karlovy Vary Festival e al San Sebastian Film Festival. Proprio al San Sebastian, ha affrontato il problema della cancel culture in una conferenza stampa:

È così fuori controllo che vi garantisco che nessuno è al sicuro. Nessuno di voi, nessuno al di fuori di quella porta. Nessuno è al sicuro. Basta una frase e addio terreno, vi ritrovate senza tappeto. Non è successo solo a me, ma a tante persone. È successo a donne, uomini. Purtroppo a un certo punto si inizia a credere che sia normale, o che è colpa loro, ma non è così.

Per quanto riguarda Maïwenn, ricordiamo che nel 2011 il suo film Polisse ha ricevuto il gran premio della giuria a Cannes.