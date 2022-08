Johnny Depp vs Amber Heard: desecretate 6000 pagine di documenti relativi al processo

A processo chiuso circa due mesi, si torna a parlare di Johnny Depp Vs Amber Heard, questa volta dopo che 6000 pagine di documenti relativi al processo sono stati desecretati.

Come riportato da The Daily Beast, si tratta di documentazione relativa a tutti i dettagli che durante la fase preliminare sono stati scartati in quanto privi di rilevanza. Tra questi, ad esempio, qualunque tipo di riferimento a Marilyn Manson in quanto, stando agli avvocati di Depp, l’attore sarebbe stato messo in cattiva luce “per associazione”.

Gli avvocati di Heard, dal canto loro, hanno chiesto alla giudice di rimuovere dalle prove le foto di nudo di Amber Heard, un video con protagonista la sorella Whitney a un reality show, il passato di Heard da “ballerina esotica” per evitare che “il signor Depp suggerisse in maniera frivola e maligna che la signora Heard fosse una escort“.

Lo scorso 21 luglio dopo un tentativo andato a vuoto di invalidare tale processo, gli avvocati dell’attrice hanno ufficialmente fatto ricorso in appello contro la decisione di pagare oltre 10 milioni di dollari di danni all’ex marito.

Nelle ultime ore è inoltre giunta la notizia che Amber Heard avrebbe venduto la sua casa nel Sud della California per circa 1 milione di dollari, mentre altre testate hanno riportato che l’attrice avrebbe dichiarato bancarotta in quanto impossibilitata a pagare i danni a Johnny Depp, ma la notizia non è stata verificata in quanto priva di fonti attendibili.