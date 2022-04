Nella lunga e complessa causa legale dicontroche si sta svolgendo in questi giorni in tribunale a Fairfax (Virginia), ora interviene nientemeno che la società di cosmetici Milani.

Il brand è stato citato durante le dichiarazioni in apertura di processo questa settimana: l’avvocato di Heard ha affermato infatti che l’attrice di Aquaman ha portato con sè per tutta la durata della relazione con Johnny Depp un kit all-in-one di fondotinta correttore, suggerendo che lo utilizzasse per coprire i segni dei maltrattamenti fisici a cui l’ex marito l’avrebbe sottoposta.

Milani ha risposto su TikTok confutando questa dichiarazione: in un video di 15 secondi, l’azienda ha dimostrato infatti che qualcosa non quadra nella dichiarazione dell’avvocato. Il video mostra una donna, nel quartier generale di Milani, che sfoglia il catalogo dei prodotti dell’azienda e apre la pagina dedicata al prodotto in questione. Sulla pagina si vede la data di lancio del fondotinta, come spiega il testo in sovraimpressione:

Prendete appunti: i presunti abusi sarebbero svolti tra il 2014 e il 2016, il divorzio nel 2016. Questo prodotto di makeup è stato lanciato sul mercato nel dicembre del 2017.

Depp, lo ricordiamo, ha intentato una causa civile nei confronti dell’ex moglie accusandola di averlo diffamato in un editoriale sul Washington Post del 2018, e chiedendo 50 milioni di dollari per i danni causati alla sua carriera, e altri 350 mila dollari in danni punitivi. Heard ha fatto una contro-causa chiedendo 100 milioni di dollari. Il processo continuerà per un altro mese, e a giudicare da quello che è successo questa settimana appare chiaro che sarà senza esclusione di colpi da entrambe le parti.

Fonte: NYPost