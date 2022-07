Johnny Depp vs. Amber Heard: l’attrice fa ricorso in appello contro la sentenza

A poco più di un mese dalla sentenza del processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard, e dopo un tentativo andato a vuoto di invalidare tale processo, gli avvocati dell’attrice hanno ufficialmente fatto ricorso in appello contro la decisione di pagare oltre 10 milioni di dollari in danni all’ex marito.

“Crediamo che la corte abbia compiuto degli errori che hanno impedito un verdetto giusto e corretto, coerente con il primo emendamento. Quindi ricorriamo in appello contro il verdetto,” ha dichiarato un portavoce dell’attrice. “Sebbene riconosciamo che questo appello farà insorgere i social, si tratta di passi che dobbiamo intraprendere per assicurare correttezza e giustizia”.

Depp aveva fatto causa a Heard per un editoriale da lei scritto e pubblicato nel 2018 sul Washington Post che, a suo avviso, lo diffamava. Dopo sei settimane di processo, le cui testimonianze sono state trasmesse al pubblico esponendo una relazione tossica, la sentenza raggiunta ha stabilito che Heard ha effettivamente diffamato Depp e che dovrà versargli 10 milioni di dollari più 5 milioni (ridotti a 350 mila dollari) in danni, inoltre ha stabilito che Depp ha fatto delle dichiarazioni diffamatorie attraverso il suo avvocato e dovrà pagare a Heard 2 milioni di dollari.

Tempo fa l’avvocata statunitense Lisa Bloom, che si è occupata di numerosi casi di molestie sessuali, aveva parlato con BBC Two spiegando che a suo avviso l’appello fosse inevitabile:

Vorrei sottolineare che questa non è la fine. La maggior parte dei casi di diffamazione viene decisa in appello. Ho gestito numerosi casi di diffamazione, incluso quello di Janice Dickinson contro Bill Cosby. In quel caso abbiamo dovuto ricorrere due volte in appello e abbiamo vinto in entrambi i casi.

Penso che sia stato un verdetto incoerente. Com’è possibile che Amber Heard sia stata diffamata quando l’avvocato di Johnny Depp ha detto che le sue accuse erano una montatura, e che anche Johnny Depp sia stato diffamato quando lei ha detto di rappresentare una vittima di abusi domestici? Oltretutto, è stata condannata per diffamazione a causa del titolo di un articolo che non ha scritto nemmeno lei… Penso che questa cosa salterà in appello. Penso che nell’arco di uno o due anni avremo una risposta più definitiva su questo caso.