Mentre il processo legato alla causa dicontro l’ex moglie disi avvia verso la sua settima e ultima settimana,ha deciso di mostrare il proprio sostegno verso la star con cui ha condiviso le riprese di Dark Shadows , la commedia horror di Tim Burton uscita nel 2012.

L’attrice ha pubblicato infatti su Instagram una foto che la ritrae assieme all’attore, scrivendo:

Non ho alcun dubbio sul fatto che Johnny emergerà da questa vicenda con il suo buon nome e il suo straordinario cuore rivelati al mondo, e la vita sarà migliore che mai sia per lui che per la sua famiglia.

Depp, lo ricordiamo, ha fatto causa per diffamazione chiedendo 50 milioni di dollari di risarcimento a causa dell’editoriale pubblicato alcuni anni fa da Heard sul Washington Post, in cui pur non citandolo direttamente l’attrice parlava del rapporto con l’ex marito come di una relazione tossica e violenta.

Green non è la prima attrice a mostrare il suo sostegno nei confronti di Depp nelle ultime settimane: il comico Bill Burr ha invitato gli hater di Depp a scusarsi nel caso Heard perdesse la causa, e anche il comico Chris Rock ha citato la vicenda in uno spettacolo qualche settimana fa.

Il processo continuerà fino al weekend del Memorial Day, a fine maggio.