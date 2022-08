In queste giornate a dir poco “confusionarie” per la Warner Bros Discovery e il mondo DC Comics, fra film cancellati, gli interminabili incubi di Pr causati da Ezra Miller e riassetti societari, sono arrivate un po’ di notizie liete su Joker 2 e Black Adam. Come a controbilanciare tutto quello che di preoccupante è arrivato dagli altri fronti citati.

E in un report di Variety dedicato proprio alla caotica situazione di una DC Comics alla perenne ricerca del suo Kevin Feige, si parla proprio di Joker 2, il film di Todd Phillips previsto al cinema per il 2 ottobre 2024 nonché l’unico ad aver ricevuto il via libera alla produzione dopo la fusione fra le due compagnie.

Il magazine scrive che questa pellicola finirà per avere un budget sostanzialmente doppio rispetto all’acclamato film approdato nelle sale a ottobre del 2019. Se Joker ha avuto un budget circa 70 milioni, esclusa P&A, Joker 2 dovrebbe salire a 150 milioni. Il motivo? È presto detto. Se per il primo capitolo sia Joaquin Phoenix che il regista Todd Phillips si sono accontentati di paghe molto basse rispetto agli standard di Hollywood (il secondo però, anche produttore, ha avuto delle notevoli compensazioni grazie agli incassi), questa volta entrambi dovrebbero ricevere circa 20 milioni di dollari di cachet mentre Lady Gaga dovrebbe staccare un assegno di 10 milioni, dollari più, dollaro meno. Questi numeri vanno poi sommati a un costo produttivo che dovrebbe essere più elevato per via delle sequenze musicali che verranno messe in scena. Va detto che se il budget finale si assesterà davvero sui 150 milioni si tratta di una spesa comunque inferiore a quella che, solitamente, le major spendono per i cinecomic (intorno ai 200 milioni).

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024.

Poco o nulla sappiamo del film se non che buona parte della trama dovrebbe svolgersi, stando alle prime voci di corridoio, presso il manicomio criminale di Arkham e che si virerà in zona musical.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Variety