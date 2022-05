Vi abbiamo già segnalato che in una recente intervista ha parlato del giorno più memorabile trascorso sul set di, ovvero quello in cui ha incontrato, per la prima volta, Tom Cruise.

Nella stessa occasione l’attore ha spiegato che il film ha rappresentato un modo per conoscersi meglio:

Ci eravamo già incontrati in altre occasioni, a feste e cose del genere nel corso degli ultimi vent’anni, ma a un certo punto ci siamo messi a parlare sul set. Lui mi ha chiesto: “Jon, cosa fai per divertirti? Quali sono i tuoi passatempi? Paracadutismo? Moto? Elicottero?”. E io gli ho risposto: “Gioco a tennis, faccio escursioni, porto il cane su per la collina. Sono questi i miei passatempi”. Sono molto meno pericolosi e meno adrenalinici, ma li trovo comunque divertenti.

L’attore ha poi parlato della premiere mondiale su una portaerei e del tour promozionale decisamente peculiare:

Questo film è una creatura unica, questo è certo. Lo sto ripetendo di continuo, ma Hollywood ha fatto ritorno, credo proprio che sia così. È questo che si prova quando si va a vedere un grosso blockbuster di Hollywood, è il nostro invito ad andare in sala, sedervi, mangiare dei pop corn e divertirvi per due ore.

