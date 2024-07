Una notizia che colpisce come un fulmine a ciel sereno: Jon Landau è morto oggi a 63 anni. Il produttore, da molti anni al fianco di James Cameron, ha perso la battaglia contro il cancro.

Nella sua lunga carriera Landau ha contribuito alla realizzazione di tre blockbuster che hanno battuto record d’incassi e conquistato moltissimi Oscar: Titanic, Avatar e Avatar: la via dell’acqua. Era coinvolto profondamente nella produzione dei nuovi film di Avatar in Nuova Zelanda.

Nel 2022 il nostro Gabriele Niola aveva intervistato Landau per parlare di Avatar: la via dell’acqua. Potete vedere il video qui sotto:

A fine aprile aveva condiviso una foto con Zoe Saldana, ed effettivamente era apparso provato:

Landau era nato a New York il 30 luglio 1960, da due produttori cinematografici. Frequentò la USC. L’incontro con James Cameron avvenne negli anni novanta, quando Landau era vice presidente esecutivo della produzione alla 20th Century Fox: nel 1995 siglò un contratto first-look con la Lighstorm di Cameron, di cui poi divenne direttore operativo. Alla Fox, lavorò a film come Die Hard 2, True Lies e L’ultimo dei Mohicani, ma è stato anche co-produttore di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e Dick Tracy.

Lascia la moglie, Julie Landau, con cui è stato sposato per quasi 40 anni, e i loro due figli, Jamie e Jodie Landau.

Peter Jackson e Fran Walsh, proprietari della compagnia di effetti visivi Wētā FX, hanno rilasciato un comunicato:

Parliamo a nome di tutto il team di Wētā FX quando diciamo che siamo devastati dalla perdita di Jon Landau. Jon non era solo una figura monumentale nell’industria cinematografica, ma anche un collaboratore e un amico molto caro. Jon ha portato una passione senza pari ai progetti su cui ha lavorato e la sua influenza continuerà a ispirare per molti anni a venire. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amati di Jon, così come a Jim e al team di Lightstorm Entertainment.