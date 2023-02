Jonathan Majors spiega perché ha conservato il naso rosso da clown

Dopo aver partecipato a un programma di formazione clown all’università di Yale, Jonathan Majors – che a giorni vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania – non si è più separato dal suo naso rosso.

L’attore lo ha rivelato in una recente intervista:

Porto il mio naso rosso dovunque io vada. Ammetto che al momento è in albergo, l’ho lasciato lì. Non ce l’ho con me, ma è sempre vicino.

Sul perché abbia ancora il naso ha poi aggiunto:

Fare il clown per me è sempre stato speciale. Ti permette di andare in un posto estraniandoti, in un posto un po’ folle e un po’ demenziale. Ti permette di togliere l’armatura indossata tutto il giorno e di giocare.

