Nelle ore successive all’arresto di Jonathan Majors avvenuto sabato a Manhattan, l’avvocata dell’attore Priya Chaudhry ha diramato un comunicato con alcuni aggiornamenti e spiegazioni su quanto accaduto, enfatizzando la completa innocenza del suo assistito. L’accusa con cui è stato arrestato, infatti, è di aggressione e molestie nei confronti di una donna che presentava segni di strangolamento.

Queste le dichiarazioni della difesa:

Jonathan Majors è completamente innocente, possiamo dimostrare che sia stato lui la vittima di una discussione con una donna di sua conoscenza. Stiamo mettendo rapidamente insieme e presentando le prove al procuratore distrettuale, con la convinzione che tutte le accuse verranno ritirate quanto prima.

Tutte le prove dimostrano che Mr. Majors è completamente innocente e non ha aggredito questa persona in alcun modo. Sfortunatamente, questo incidente è avvenuto poiché questa donna stava avendo una crisi emotiva, per la quale è stata portata in ospedale ieri. Il Dipartimento di Polizia di New York deve necessariamente fare un arresto in queste situazioni, ed è l’unico motivo per cui Mr. Majors è stato arrestato. Ci aspettiamo che le accuse vengano ritirate quanto prima.