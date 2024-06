Jonathan Majors sarà protagonista del nuovo thriller, intitolato Merciless, di Martin Villeneuve, il fratello minore di Denis Villeneuve.

La pellicola è basata su una sceneggiatura originale firmata da Frank Hannah e segue la storia di un agente della CIA che conduce i più importanti interrogatori per l’agenzia che, dopo che la donna che ama viene rapita da una forza malvagia, è costretto a intraprendere un percorso ancora più cupo per salvarla.

“Merciless lega i temi della possessione, della vendetta e della giustizia privata con una storia inquietante. Esplora il tracollo psicologico di John, interpretato da Majors, e le forze soprannaturali che mettono in discussione la sua sanità mentale” ha commentato Villeneuve.

Le riprese si terranno nel Saskatchewan, provincia del Canada occidentale, in tardo autunno, mentre una data d’uscita non è stata ancora fissata.

Quello di Merciless è il primo ruolo ottenuto dall’attore dopo il processo che l’ha visto protagonista alcuni mesi fa.

Lo scorso dicembre, ricordiamo, Jonathan Majors è stato ritenuto colpevole di due accuse di molestia e aggressione di grado minore ai danni della sua ex fidanzata Grace Jabbari, mentre è stato assolto per le accuse di aggressione intenzionale di terzo grado e molestia aggravata di secondo grado. Dopo alcuni mesi per deliberare, il giudice di New York Michael Gaffey ha stabilito ad aprile che l’attore avrebbe dovuto seguire un anno di terapia e orientamento sulla violenza domestica.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate