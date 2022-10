Jordan Peele rivela il film di John Carpenter di cui realizzerebbe un remake

Con l’arrivo l’uscita di Nope in digital HD e in home video il regista e sceneggiatore Jordan Peele ha avuto modo di scambiare delle interessanti chiacchiere con ComicBook.com che hanno coinvolto un amatissimo maestro dell’horror e non solo, ovvero John Carpenter.

Nello specifico è stato chiesto al regista se ci fosse un titolo tra i molti cult di Carpenter di cui sarebbe disposto a realizzare un remake con la benedizione dello stesso Carpenter. Ecco la risposta:

Davvero una domanda fantastica. Sai una cosa? È dura. Diciamo 1997: Fuga da New York, che è anche la mia città natale.

Peele ha poi aggiunto che è un grande fan di Carpenter e che adora La Cosa:

Sono un grande fan di tutto il suo lavoro. Direi anche La Cosa ma sarebbe un remake di uno dei più grandi film mai realizzati. E non vuoi rifare uno dei più grandi film.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi – Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.Mostra meno

