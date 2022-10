Jordan Peele spiega perché amerebbe realizzare un videogioco

In occasione della promozione dell’uscita in home video del suo ultimo film, Nope (LEGGI LA RECENSIONE), in un’intervista con Comingsoon.net, Jordan Peele ha condiviso il suo desiderio di realizzare un videogame. Alla domanda se gli piacerebbe lavorare con un medium interattivo, il regista ha infatti risposto così:

È divertente; [Hideo Kojima] ha chiesto lo stesso, ma assolutamente [sì]. Amo i giochi. Penso che siano molto legati alla narrazione, in quanto credo davvero che la forma d’arte riguardi l’empatia. Si tratta di mettersi nei panni di qualcun altro e di capire come ci si sente a essere qualcun altro. Quindi sì, la risposta è sì.

Vi ricordiamo che dopo Nope, uscito nelle sale la scorsa estate, non sappiamo ancora quale sarà il prossimo progetto di Peele, che qualche mese aveva rivelato di avere “alcune idee”, ma di necessitare di ispirazione (in quest’articolo le sue dichiarazioni). Nel frattempo, però, ritroveremo il regista come doppiatore originale di uno dei due protagonisti di Wendell & Wild (GUARDA IL TRAILER), nuovo film d’animazione di Henry Selick disponibile dal 28 ottobre su Netflix.

Per quanto riguarda Nope, trovate invece tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Comingsoon.net