Qualche giorno fa abbiamo scoperto dopo quasi cinque mesi di trattative, Apple ha chiuso un accordo di acquisizione per il nuovo film sulla Formula 1 con Brad Pitt diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.

Dopo il successo del film con Tom Cruise, Kosinski ha promesso un’esperienza simile a The Wrap:

Trovo così buffo che la gente sia innamorata delle riprese dal vero. I più giovani non sono abituati, sono così avvezzi al digitale e al fatto che sia uno strumento per i grossi film che quando giri qualcosa dal vivo sembra innovativo.

Questo sarà esattamente lo stesso approccio per “Formula 1″… girare a gare vere, con vere auto e catturare tutto. Sarà difficile, ma molto emozionante per me.