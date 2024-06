Per Variety Josh Hartnett ha provato a indovinare a quale film appartengono alcune delle sue battute più famose.

Comincia malissimo con una citazione da Black Hawk Down di Ridley Scott che prima attribuisce a 40 giorni & 40 notti, salvo poi indovinare:

Nobody asks to be a hero it just sometimes turns out that way.

40 giorni & 40 notti torna invece più tardi con:

I swear to God, everywhere I look I see tits and ass.

Azzecca poi una citazione de Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola:

You’re a stone fox.

Va a segno anche con Pearl Harbor:

This ain’t the farm and these ain’t no crup dusters, I’m not playin’ chicken with you.

Ricordando questa frase e questo film ha solo complimenti e parole d’apprezzamento per Ben Affleck, che definisce molto intelligente, al contrario di quello che molti pensavano di lui nei primi anni della sua carriera.

E voi vi ricordate le citazioni più famose dei suoi film? Quale abbiamo tralasciato che per voi è immortale? Fatecelo sapere in un commento.

