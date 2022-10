Josie and the Pussycats: le star del film condividono le loro idee per un eventuale sequel

Adattamento del fumetto di Archie Comics, il film live-action di Josie and the Pussycats, uscito nel 2001, era stato un flop al box-office, ma si era guadagnato col tempo lo statuto di cult.

A distanza di più di vent’anni, in un’intervista con Comicbook, gli interpreti principali del film hanno discusso su cosa potrebbe vertere un eventuale sequel. Rosario Dawson ha dichiarato:

Gran parte [del film] era incentrata sugli artisti e sull’industria, sui diversi attori che ne fanno parte e sull’osservazione delle masse, su come reagiscono. Sarebbe interessante vedere quanto tutti siano diventati più intelligenti come consumatori rispetto a ciò che sta accadendo, e magari inserirli maggiormente nella conversazione [in un sequel]. È quello che sta succedendo con il movimento Free Britney; non si può semplicemente dire che i media hanno il diritto di fare qualcosa, perché la gente lo consumerà. Ora il consumatore dice: “Non vogliamo questo. Vogliamo di meglio”. Quindi, che cosa fa? Forse qualcosa del genere potrebbe essere davvero interessante…. Penso che sarebbe interessante vedere come appare il mondo che queste ragazze abitano 20 anni dopo.

Alan Cumming propone invece un altro approccio:

In realtà mi incuriosisce molto l’idea di tornare sulla cosa a distanza di 20 o 25 anni. Penso che sarebbe esilarante farlo. Sarebbe esilarante fare una parodia del fatto che il film non ha trovato il suo pubblico la prima volta, e forse dovrebbero rifarlo con le ragazze all’età che hanno adesso. Penso che ci sia qualcosa. C’è qualcosa di divertente nel fatto che non ha trovato il suo pubblico, e quindi ora ci stanno provando di nuovo.

Paul Costanzo riflette poi su come potremmo ritrovare il suo personaggio, Alexander:

Vorrei che cercasse ancora di fare il manager, senza successo, ma comportandosi come se ci fosse riuscito nascondendo il fatto che è in un piccolo ufficio di m*rda da qualche parte. E vorrei che Josie tornasse e lo arruolasse, e che lui facesse finta di dire: “Beh, non sono sicuro di averne bisogno in questo momento perché ho un sacco di successo… sì, lo farò. Lo farò”.

