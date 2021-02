e i fratellihanno stretto un accordo per una nuova commedia per la Universal Pictures.

Il film sarà scritto e interpretato dai fratelli Lucas (la cui storia ha ispirato il film, che sarà in parte autobiografico) e si concentrerà sulla vita di due gemelli che crescono in New Jersey.

Apatow figurerà come produttore, mentre Jarrad Paul e Andrew Mogel (“The Grinder”) contribuiranno alla sceneggiatura.

Ricordiamo che al momento Apatow è sul set del film Netflix The Bubble con Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal e Peter Serafinowicz.

Quanto ai Lucas, ricordiamo che Seth MacFarlane sta sviluppando per i 20th Century Studios un remake di La rivincita dei nerds, il film di Jeff Kanev arrivato al cinema nel 1984. Keith e Kenny Lucas scriveranno il film e ne saranno anche i protagonisti. Figureranno come co-sceneggiatori assieme ad Alex Rubens. Il film non sarà un rifacimento vero e proprio, ma una rivisitazione sulla cultura geek più attuale.

Fonte: Variety