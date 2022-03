Debbie e Pete stanno per superare entrambi la fatidica soglia dei quarant’anni e le cose non stanno procedendo come da piani. Le loro due figlie, Sadie e Charlotte, non fanno altro che litigare. Il loro rapporto è entrato in una crisi profonda per una serie di motivi tra cui i problemi sul lavoro e una vita sessuale ormai morta da tempo. Pensare ad un futuro che li veda ancora insieme non sembra essere possibile, ma…