In una nuova intervista per People, Jude Law ha ripercorso la sua carriera, dagli inizi all’enorme successo avuto dopo Il talento di Mr. Ripley, parlando di come ha gestito l’improvvisa fama quando era più giovane.

“Fu un periodo davvero meraviglioso della mia vita. Uno di quei momenti in cui tutto quello che speravo di avere dalla mia carriera come attore stava finalmente succedendo” ha commentato l’attore. “Stavo lavorando con un regista fantastico (Anthony Minghella) con un cast eccezionale di altri giovani e talentuosi attori (Gwyneth Paltrow, Matt Damon) mentre interpretavo un ragazzo che suonava musica jazz e se ne andava in giro in barba o a nuotare in mare, mangiavo cibo eccezionale in posti meravigliosi.

Il successo di quel film, e l’accoglienza che ebbe soprattutto, mi cambiarono la vita“.

Dal successo derivò non solo una soddisfazione lavorativa, ma anche una maggiore pressione dovuta all’improvvisa fama con tutte le conseguenze del caso che Law ricorda di avere affrontato e gestito abbastanza bene:

Di colpo tutti avevano delle aspettative su di me, tutti si interessavano ai miei progetti, alle scelte che facevo e con chi lavoravo. E alla fine tutti si interessavano anche alla mia vita privata, ogni aspetto scrutinato attentamente. Fu tutto davvero “troppo”. Ero molto giovane. Ma se ci ripenso e mi guardo indietro ora – mio figlio maggiore ha 27 anni, quasi l’età che avevo io all’epoca – sinceramente sono abbastanza fiero di me stesso. Mi sembra di averla gestita piuttosto bene.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate