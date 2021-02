ha parlato dei suoi problemi di vista in un dibattito per la Vision Foundation. L’attrice ha parlato della sua missione di continuare a recitare pur con i problemi semprecrescenti a riconoscere chi si trova davanti.

In compagnia di Stephen Fry e di Hayley Mills, Dench ha raccontato di avere modo di continuare a lavorare facendo affidamento sui suoi amici che la aiutano a ricordare le battute leggendo le sceneggiatura continuamente ad alta voce.

Come raccontato dall’attrice:

Ho dovuto trovare un alto modo per imparare le battute, ovvero avere amici fantastici che me le ripetono continuamente ad alta voce. Quindi imparo con la ripetizione e nel frattempo spero che la gente non se ne accorga.

La cosa fondamentale per Dench è assicurarsi che i suoi problemi di vita non “interferiscano” con la realizzazione di ogni produzione a cui sta lavorando.

Ricordiamo che tra gli ultimi progetti dell’attrice ci sono stati titoli come Cats, Artemis Fowl, Blithe Spirit, Red Joan, Off the Rails e il film di prossima uscita Belfast.

Fonte: TP