Jungle Cruise 2: The Rock ed Emily Blunt hanno grandi idee secondo il produttore

In un’intervista con Collider, Beau Flynn ha parlato delle possibilità di un Jungle Cruise 2 dopo il film dell’anno scorso con Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Stando al produttore, per il sequel ci sono grandi idee in cantiere:

Jungle Cruise 2, ovviamente, è una cosa che vogliamo ardentemente. Cosa ancora più importante dei desideri miei e di Hiram [Garcia, il produttore] è che Dwayne ed Emily hanno creato un legame incredibile. La chimica tra di loro è straordinaria nel primo film e so che conoscono questi personaggi in modo così intimo. So che hanno grandi idee sul futuro di quel mondo e di quell’universo.