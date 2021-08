a vincere il weekend a cavallo di luglio e agosto negli Stati Uniti. Ma iniziamo parlando prima del mese di luglio, durante il quale sono stati raccolti ben 569,459,159 di dollari: si tratta di meno della metà degli oltre 1.2 miliardi di dollari a cui era abituato il box-office americano durante questo mese estivo nel 2019 e negli anni precedenti. Ma è comunque una forte crescita rispetto ai circa 400 milioni di dollari incassati nel mese di giugno.

Tornando al vincitore della settimana, stupiscono i 34.2 milioni di dollari raccolti da Jungle Cruise in 4300 cinema: le previsioni iniziali, infatti, parlavano di una cifra tra i 25 e i 30 milioni di dollari, quindi il film ha superato le aspettative. La Disney ha inoltre comunicato che sono stati raccolti, nel corso del weekend di lancio, circa 30 milioni di dollari a livello globale dalle vendite su Disney+ (tramite Accesso VIP). Sappiamo che il principale mercato per l’Accesso VIP sono gli Stati Uniti, ovviamente. A questo vanno aggiunti 27.6 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, per un totale di 68.1 milioni di dollari in incassi globali e 98.1 milioni di dollari includendo Disney+.

Un ottimo risultato insomma, anche se visto il budget da 150 milioni di dollari è ancora presto per parlare di successo al botteghino. Space Jam 2, poche settimane fa, aveva debuttato con 31 milioni di dollari (oltre che in streaming su HBO Max incluso nell’abbonamento). Sarà interessante notare la tenuta del film nelle prossime settimane, soprattutto mentre negli Stati Uniti aumenta l’ansia legata alla variante Delta e alle possibili conseguenze che potrebbe portare la sua diffusione.

Apre al secondo posto The Green Knight: il film di David Lowery incassa 6.78 milioni di dollari in 2790 cinema, e potrebbe avere le gambe lunghe nel caso il passaparola fosse positivo. A24 ha riservato alla pellicola tre settimane di esclusiva cinematografica prima del lancio in streaming.

Al terzo posto troviamo Old, con 6.76 milioni di dollari (potrebbe balzare in seconda posizione quando verranno comunicati i dati definitivi). Si tratta di un calo del 60% per la pellicola di M. Night Shyamalan, che sale a 30.6 milioni di dollari: costato 18 milioni di dollari, ne ha raccolti quasi 50 in tutto il mondo finora.

Scende al quarto posto Black Widow: dopo un mese nelle sale e in streaming, il film dei Marvel Studios incassa altri 6.4 milioni di dollari, per un totale di 167 milioni di dollari negli USA e 343 milioni in tutto il mondo (il peggiore incasso finora per un film della saga).

Chiude la top-five Stillwater, che apre con 5.2 milioni di dollari, in linea con le aspettative di Focus Features.

Segnaliamo intanto il lancio di The Suicide Squad: Missione Suicida, da oggi nei cinema italiani. Il film è stato proiettato in 5 territori internazionali con un incasso di 7 milioni di dollari (4.7 in UK e 1.6 in Francia).

INCASSI USA 30 LUGLIO – 1 AGOSTO 2021

JUNGLE CRUISE – $34,200,000 / $34,200,000

THE GREEN KNIGHT – $6,784,000 / $6,784,000

OLD – $6,760,000 / $30,613,255

BLACK WIDOW – $6,426,000 / $167,066,862

STILLWATER – $5,120,000 / $5,120,000

SPACE JAM 2 – $4,265,000 / $60,739,000

SNAKE EYES – $4,000,000 / $22,282,544

F9: THE FAST SAGA – $2,650,000 / $168,544,615

ESCAPE ROOM 2 – $2,200,000 / $20,551,732

THE BOSS BABY 2 – $1,300,000 / $53,467,240

Fonte: BOM