è attualmente nei cinema in Jurassic World – il dominio, la pellicola di Colin Trevorrow in cui riprende i panni del Dr Alan Grant, il personaggio che aveva già interpretato nel 1993 in Jurassic Park di Steven Spielberg e nel 2001 indi Joe Johnston.

Il terzo episodio della saga giurassica non viene di certo ricordato come il migliore dei tre e, difatti, ottenne anche un box-office più basso rispetto ai due che lo avevano preceduto: furono 368 i milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 93.

In una chiacchierata fatta con Gizmodo, Sam Neill ha potuto ricordare proprio il lavoro fatto con Joe Johnston per Jurassic Park III spiegando anche che, secondo lui, è tempo di rivalutare il film:

Mi sono divertito a girarlo. È stato splendido lavorare con Joe Johnston. Sono andato molto d’accordo anche con Alessandro Nivola che interpreta il mio numero 2 nella pellicola. William Macy e Téa Leoni non sembravano molto contenti di lavorarci, ma io mi sono divertito davvero e, anzi, penso che sia un film sottovalutato che merita di essere rivisto. Finisce molto bruscamente, ma considerate tutte le difficoltà – cominciammo a girare il primo novembre o giù di lì e continuavano a cambiare la sceneggiatura e partivamo da zero per la maggior parte del tempo. Ma, nonostante tutto, credo funzioni bene e c’è della roba davvero buona in quel film.

Jurassic Park III, la trama del film con Sam Neill:

Ansioso di trovare i finanziamenti per la sua nuova teoria riguardo il grado di intelligenza dei velociraptor, il famoso paleontologo Alan Grant viene convinto dal ricco avventuriero Paul Kirby e da sua moglie Amanda ad accompagnarli in un tour aereo a Isla Sorna. L’isola, un tempo sede di un famoso parco preistorico, è stata trasformata in un ambiente ottimale per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. In seguito a un incidente, l’uomo capisce le reali intenzioni della coppia.

Jurassic World – Il dominio è nelle sale cinematografiche italiane dal 2 giugno 2022. Trovate tutte le informazioni sul film diretto da Colin Trevorrow nella nostra scheda.

