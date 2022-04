Il cast originale di– Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern – ha preso parte a un’intervista di gruppo concessa a Vanity Fair a margine delle attività stampa di, il kolossal di Colin Trevorrow che sarà nei cinema italiani, distribuito dalla Universal Pictures, dal prossimo 2 giugno.

Questa reunion è diventata un’occasione, per Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern, per ricordare il primo film di Jurassic Park diretto da Steven Spielberg. Il primo ha, ad esempio, ricordato la celeberrima scena in cui il suo personaggio, Ian Malcolm, compare a petto nudo.

L’attore racconta:

Non ricordo come sia successa quella scena. Non ho idea. È accaduta, in una qualche maniera. Mi dispiace, nel bene o nel male. Oppure… benvenuti?

Sam Neill ha invece ricordato come, nel corso di Jurassic Park, il suo accento variava nel corso della pellicola. Sam Neill, inizialmente, impiegava un accento americano alquanto neutrale per cui si era preparato prima di cominciare a girare, ma poi, più in avanti, emergeva più distintamente la sua cadenza neozelandese.

L’interprete del Dr. Grant spiega:

È accaduto il giorno in cui abbiamo arrostito il ragazzino sulla recinzione elettrica. Abbiamo cominciato lì. Steven Spielberg è arrivato da me a metà giornata per dirmi “Hey, Sam, hai presente l’accento di cui stavamo parlando?” e io “Sì, ci sto lavorando da quattro settimane”. E lui ancora “Non ti preoccupare, usa la tua voce naturale”. Io lo ringraziai molto. Poi però, quattro giorni dopo, arriva e mi fa “Hai presente la voce che stai impiegando ora?” e io “Intendi la mia vera voce?”. Al che lui “Ecco sì, cerca di stare un po’ a metà strada!”. Per un attore è un incubo! Ed ecco perché, da quel giorno fino a oggi, mi becco un sacco di critiche: l’accento americano di Sam Neill in Jurassic Park è un mucchio di cacca di T Rex!

Jurassic World: Il dominio sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 2 giugno 2022.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!