Lo avrò visto una mezza dozzina di volte quando siamo andati a presentare il film in giro per il mondo, mi è piaciuto tanto sedermi comodo al cinema a guardare la reazione delle persone.

Quando siamo stati a Londra, ero seduto dietro la principessa Diana, che continuava a trasalire, era così divertente. Lo avevo già visto tre o quattro volte per allora, perciò avevo un occhio sullo schermo e uno su di lei per vedere come reagiva. A volte aveva le mani davanti agli occhi dalla paura, ma lo ha davvero amato.