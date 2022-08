Jurassic World: Bryce Dallas Howard pagata “molto meno” di Chris Pratt per i film

In quello che lei stessa ha annunciato essere l’ultimo giorno di promozione per Jurassic World: il Dominio, in uscita in home video negli Stati Uniti, Bryce Dallas Howard ha sganciato una nuova bomba sulla differenza nei salari percepiti da lei e da Chris Pratt per la saga. Nel 2018, Variety rivelò che l’attrice era stata pagata due milioni di dollari meno di Chris Pratt per il secondo film nella trilogia, Il Regno Distrutto, ovvero 8 milioni di dollari contro 10.

Ma ora l’attrice ha svelato a Insider che la differenza era molto maggiore:

Gli articoli che uscirono furono molto interessanti… perché la realtà è che io venni pagata molto meno di quanto dicessero, molto meno. Quando iniziai a trattare per entrare nel cast di Jurassic World, nel 2014, era un mondo molto diverso e io ero in grande svantaggio. Sfortunatamente, in quei casi devi firmare per tre film, quindi ti porti dietro questi contratti negli anni a venire.

Howard ha spiegato di aver discusso della differenza salariale con Pratt, il quale insistette perché l’attrice ricevesse lo stesso compenso suo in altre attività legate al franchise che non fossero regolate dal contratto in essere, come videogiochi o attrazioni in parchi a tema:

Io e Chris ne abbiamo parlato, e ogni volta che è riuscito a spostare l’asticella su cose che non erano già state negoziate in precedenza, come un videogioco o una attrazione, mi diceva letteralmente: “Ragazzi, non dovete fare nulla. Mi occupo io delle trattative. Verremo pagati la stessa cifra, e non dovrai nemmeno pensarci, Bryce”. Gli voglio davvero bene per aver fatto questa cosa. Davvero, perché ora vengo pagata più per queste cose di quanto sia stata pagata per i film.

