Will Beall, che di recente ha lavorato alle sceneggiature di Bad Boys: Ride or Die e Un piedipiatti a Beverly Hills – Axel F, ha parlato con The Wrap della sua collaborazione con la DC a film come Justice League e Aquaman.

Lo sceneggiatore ha descritto la sua esperienza come positiva, ammettendo di aver adorato lavorare con James Wan per Aquaman e con Geoff Johns.

Ha poi parlato di Justice League:

Ho lavorato a una primissima stesura della sceneggiatura di Justice League. Una parte è finita nella Snyder cut, sono stato felicissimo di dare il mio contributo.

Quando gli è stato chiesto un commento sulle differenze tra la sua stesura e la versione finale, ha spiegato:

La più grossa differenza è che il secondo atto era praticamente come il terzo della Snyder Cut, con questa specie di sogno postapocalittico o anticipazione del futuro, con buoni e cattivi costretti a fare squadra. Il mio secondo atto era quello. […] Sono fiero della mia sceneggiatura e felice di aver contribuito.

Ha infine paragonato il suo Justice League a un film molto celebre: “La mia versione era molto ispirata a Ritorno al futuro – Parte II“.

