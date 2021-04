Secondo quanto riportato da Deadline (Unbelievable, The Front Runner – Il vizio del potere) sarà la protagonista di, nuovo progetto targato 20th Century Studios.

Brian Duffield si è occupato della sceneggiatura e dirigerà anche il progetto. Ancora non sono arrivati dettagli sulla trama effettiva del lungometraggio.

Tim White, Trevor White e Allan Mandelbaum produrranno No One Will Save You attraverso la Star Thrower Entertainment.

Tra i progetti di Brian Duffield come sceneggiatore di troviamo Love and Monsters (disponibile su netflix), Spontaneous, La babysitter – Killer queen, Underwater, La babysitter, Jane Got a Gun, The Divergent Series: Insurgent e Quarantine. Prossimamente la vedremo al fianco di Michael Keaton nella mini serie TV Dopesick e anche in Dear Evan Hansen di Stephen Chbosky.

Tra i progetti della Dever troviamo La rivincita delle sfigate, La prova del serpente, Beautiful Boy, The Front Runner – Il vizio del potere, Outside In, Detroit, We Don’t Belong Here, All Summers End, Dimmi quando e serie televisive come Justified – L’uomo della legge, Unbelievable e L’uomo di casa ed ha anche diretto Spontaneous.

