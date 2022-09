Karate Kid: nel 2024 un nuovo film, rinviati Kraven il Cacciatore e Madame Web

La Sony Pictures ha aggiunto tre nuovi film al calendario delle uscite 2023-2024, e uno di questi altri non è che un nuovo episodio della saga di Karate Kid, che arriverà sul grande schermo il 7 giugno 2024.

Nulla sappiamo su questa pellicola: non è stato annunciato né un regista né il cast.

Il quinto film della saga, The Karate Kid – La leggenda continua, uscì dodici anni fa, nel 2010, e venne diretto da Harald Zwart. Fungeva da reboot e raccolse ben 359 milioni di dollari in tutto il mondo, ma la Sony non realizzò un sequel – fino ad oggi.

La major ha fissato altre date: il 6 gennaio 2023 la Screen Gems farà uscire un nuovo horror della saga True Haunting, ancora senza titolo. Attualmente il primo weekend dell’anno è decisamente scarico di competizione al box-office. Il 24 febbraio invece uscirà Missing, un nuovo film della saga Searching.

Anticipata al 10 marzo l’uscita di 65, il film di Scott Beck-Bryan Woods con Adam Driver.

Passiamo ai film Marvel/Sony. Kraven il Cacciatore, con Aaron Taylor-Johnson, è stato spostato dal 13 gennaio al 6 ottobre 2023, nel fortunato weekend di Venom. Madame Web, invece, uscirà il 16 febbraio 2024 e non più il 6 ottobre 2023.

Infine, Garfield è stato spostato dal 15 febbraio 2024 al 24 maggio 2024, mentre un altro film Sony/Marvel ancora senza titolo uscirà il 12 luglio 2024.

Fonte: Deadline